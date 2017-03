Hoe bak je biefstuk zonder gas?

De wereld, en daarmee ons leven verandert. En niet zo’n beetje ook. In razend tempo volgen de ontwikkelingen elkaar op.

Het klimaat verandert en olie, gas en kolen raken langzaam op. Een volledige overstap naar duurzame energiebronnen is dan ook noodzakelijk. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want welke keuzes moet je maken? En kan je eigenlijk wel fatsoenlijk een biefstuk bakken zonder gas?

We weten dat op dit moment duurzame energiebronnen als windmolens, zonne-energie en waterkracht in nog geen 4% voorzien van de totale energiebehoefte van Noord-Holland. Dit kan veel meer zijn, maar wat betekent dit voor ons open landschap en onze woonomgeving?

Met energie besparen valt veel winst te halen. Het isoleren van bestaande woningen levert circa 20% besparing op. Dit vraagt echter om een voorinvestering en wie gaat dat betalen? De huizenbezitter? Of is een fonds, waar mensen de investeringen tegen laag tarief kunnen lenen, verstandiger?

Hoe wil jij dat Noord-Holland de overstap naar duurzame energiebronnen maakt? En welke rol is daarbij weggelegd voor de bewoners van Noord-Holland? En voor de provincie?

Praat mee op www.jouwnoord-holland.nl. Of geef je op voor het huiskamergesprek met o.a. gedeputeerde Jack van der Hoek op 21 maart in Heerhugowaard via omgevingsvisie@noord-holland.nl" title="" target="_blank">omgevingsvisie@noord-holland.nl. Beperkt aantal mensen mogelijk.

