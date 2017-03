Leven naar je eigen kompas. Ook als je een beperking hebt.

Mensen geven zelf invulling en richting aan hun leven. Ook wanneer zij door een beperking of aandoening hulp nodig hebben.

Vanuit die gedachte biedt LeekerweideGroep haar diensten aan. De reflex of behoefte om te sturen of voor te leven is soms sterk aanwezig in de begeleiding van kwetsbare mensen. Maar dan ontneem je hem de mogelijkheid zich te ontwikkelen naar zijn eigen wensen en inzichten. Toch is er ook behoefte aan begeleiding en soms bescherming. Hoe ga je daar mee om? LeekerweideGroep hanteert in haar benaderingswijzen de principes van Gentle Teaching. Vertrouwen, acceptatie en volstrekte gelijkwaardigheid in de relatie is daarbij de norm. Alleen zo ontstaat een vertrouwensband waarbij niet gecontroleerd en beheerst wordt maar optimale ondersteuning geboden wordt. Deze aanpak leidt, zo merkt clusterhoofd Mark Veen, tot een aanmerkelijk betere kwaliteit van leven voor de cliënten en tot betere ondersteuning.

Hoe bereik je zo’n omschakeling in de manier van werken?

“Dat gaat niet vanzelf. Het vereist een andere manier van werken en denken. De term daarvoor is Gentle Teaching. Wij hebben al onze medewerkers geschoold in deze principes en werkwijze. Soms volgen zelfs cliënten de scholing. Door de opleiding ontstaat een bewustwordingsproces. Natuurlijk weet je dat het in de zorg draait om mensen. Maar soms vergeten wij dat het niet gaat om beperkingen maar om mogelijkheden. Mensen hebben hun eigen visie op hoe hun leven zich moet ontvouwen en in welke richting zij zich willen ontwikkelen. Jouw rol als begeleider is hen hierbij te ondersteunen, hen hun dromen en ambities zelf te laten realiseren. Dat vraagt om een partnerschap tussen cliënt en begeleider. Gentle Teaching brengt je dichter bij het zien van wie de mens is die je ondersteunt, wat hem drijft, waarom hij de dingen doet zoals hij ze doet. Maar je laat ook zien wie jij bent. Dat zorgt voor een vertrouwensband. Vanuit die relatie begeleiding bieden, maakt de ondersteuning veel effectiever. En prettiger.“

Is iedere wens of droom haalbaar?

“Soms niet. Maar het is niet aan de begeleider om al bij voorbaat beperkingen op te leggen. Je mag niet voor iemand denken of beslissingen nemen. Je moet juist samen kijken naar hoe iemand zijn doel toch kan bereiken. Natuurlijk is het belangrijk om te zorgen voor veiligheid. En als iets heel onverstandig is, zeg je niet gelijk ja. Maar je zegt ook niet direct nee. Je vraagt naar waarom iemand dat wil. Het gaat misschien om iets heel anders dan je denkt. Maar daar kom je niet achter als je gelijk zegt ‘mag niet’ of ‘kan niet’. Die achterliggende oorzaak ontdek je alleen als je echt oprechte interesse toont.”

Hoe ervaren cliënten die nieuwe manier van werken?

“Ik heb het gevoel dat ik nu veel meer zelf bepaal wat er gebeurt in mijn leven”, vertelt de 26-jarige Wesley Pattist die ondersteuning krijgt van LeekerweideGroep en ook de opleiding Gentle Teaching heeft gevolgd. “Vergeleken met vroeger geef ik mijn leven nu een negen. Als ik vroeger iets niet wilde of niet deed dan was de reactie vaak ‘je moet dit of je moet dat’. Dan was mijn reactie al snel ‘ik moet helemaal niets’. Je zou op z’n minst kunnen overleggen of even uitleggen waarom dat andere beter is. Ik hoef er ook geen genoegen meer mee te nemen dat anderen voor mij beslissingen nemen. Die beslissing nemen wij namelijk samen. Als ik nu iets wil dan vraagt mijn begeleider waarom ik dat wil en helpt hij mij om dat voor elkaar te krijgen. Of hij laat me andere mogelijkheden zien. Dan kan ik alsnog zelf beslissen wat te doen. Eigenlijk heel logisch.”

