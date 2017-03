In wat voor provincie wil jij leven?

De wereld, en daarmee ons leven, verandert. En niet zo’n beetje ook. In razend tempo volgen de ontwikkelingen elkaar op.

Van huizencrisis naar een prijsexplosie in steden als Haarlem en Amsterdam. Er zijn zelfrijdende auto’s en robots nemen delen van ons werk over. De toekomst die ooit zo ver weg leek, is ineens realiteit. Ook het klimaat wijzigt zijn koers. Regenbuien worden steeds heviger, sneeuw en ijs zijn bijna een zeldzaamheid en gaat het nou steeds harder waaien?

Hoe willen we met z’n allen dat Noord-Holland er in 2050 uitziet? En hoe zorgen we ervoor dat het dan nog steeds prettig leven, wonen, werken en spelen is in Noord-Holland?

“Onze leefomgeving is van levensbelang. Zij biedt ons ruimte om te wonen, te werken en te recreëren. Kortom om samen te leven en ons goed te voelen. Essentieel is een goede basiskwaliteit van water, bodem, lucht en biodiversiteit. We gaan graag in gesprek met onze inwoners over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van hun Noord-Holland, ” aldus gedeputeerde Joke Geldhof.

De Afsluitdijk, Schiphol, de Zaanse Schans, het IJsselmeer of de Noordzee: Noord-Holland is prachtig. Veel is met eigen handen opgebouwd. Maar klimaatverandering, bevolkingsgroei en nieuwe technieken hebben grote impact op de toekomst van de provincie.

Hoe gaan we daar mee om? Om die vraag te beantwoorden is de mening van de inwoners van Noord-Holland van groot belang. Zij zijn immers de hoofdrolspelers van Noord-Holland.

Hoe wil jij leven, wonen, werken en spelen? Nu, en in de toekomst? Praat mee op www.jouwnoord-holland.nl.