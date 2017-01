Wandel mee met de NHD Winterwandeling

Door oplage nhd nhd - 27-1-2017, 0:00 (Update 27-1-2017, 0:00)

Op het randje van de winter organiseert Noordhollands Dagblad in het weekend van 11 en 12 maart de gezellige NHD Winterwandeling in de Schoorlse Duinen. Er zijn twee routes uitgezet:

• 10 km (start: 10.00 - 12.00 uur)

• 18 km (start: 9.15 - 10.30 uur)

De startlocatie is bij Buitencentrum Schoorlse Duinen. Deze prachtige wandeling leidt u door Nederlands breedste duingebied, met de hoogste duinen én volop ruimte om uit te waaien. Een eeuw geleden was het hier één grote zandbak, nu broeden er tientallen vogelsoorten en speelt het zonlicht met duizenden boomblaadjes. Een paradijs voor de natuurliefhebber met een afwisseling van open duinen, dichte bossen, natte vlakten en de unieke heidevelden.

Deelname is inclusief koffie of thee bij aankomst, een heerlijke versnapering voor, tijdens en na de wandeling, een routebeschrijving, gratis parkeren en een leuke attentie. Kinderen ontvangen een kindertasje met een cadeautje en iets lekkers. Het deelnamebedrag is € 9,- p.p. (volwassenen) en € 4,50 p.p. (kinderen). Het deelnamebedrag is inclusief een bijdrage van € 1,- voor Support for Nature. Dit komt ten goede aan het natuurbeheer van Staatsbosbeheer.

U kunt vrij parkeren op het parkeerterrein nabij de startlocatie. Halverwege de wandeling is een rustpunt ingericht. Van beide routes is een GPS-track beschikbaar. De wandeling is niet rolstoelvriendelijk en honden zijn niet toegestaan.

Aanmelden

Geef u nu op voor de NHD Winterwandeling. U kunt zich aanmelden via onderstaande link. Inschrijven kan t/m 5 maart. Deelname is alleen mogelijk door middel van voorinschrijving.

De consumptiebonnen ontvangt in de week voor het evenement per mail.

De wandeling wordt georganiseerd door Noordhollands Dagblad, Staatsbosbeheer, Dopersduin en IJgenweis.